Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
519,68
Экономия при брони: -121,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
533,28
Экономия при брони: -45,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
565,00
Экономия при брони: -113,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
608,76
Экономия при брони: -39,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
354,92
Экономия при брони: -59,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
605,94
Экономия при брони: -44,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
604,84
Экономия при брони: -151,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
636,40
Экономия при брони: -138,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
563,87
Экономия при брони: -86,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
598,81
Экономия при брони: -39,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
589,70
Экономия при брони: -91,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
569,21
Экономия при брони: -71,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
589,13
Экономия при брони: -110,01 грн