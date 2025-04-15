Львов (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
637,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
610,31
Экономия при брони: -36,22 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
648,60
Экономия при брони: -150,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
648,00
Экономия при брони: -149,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
649,60
Экономия при брони: -151,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
608,70
Экономия при брони: -35,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
593,15
Экономия при брони: -66,35 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
649,60
Экономия при брони: -151,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
650,20
Экономия при брони: -151,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
637,60
Экономия при брони: -139,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma