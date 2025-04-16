Николаев (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
653,96
Экономия при брони: -21,26 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
648,60
Экономия при брони: -141,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
611,26
Экономия при брони: -51,64 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
649,60
Экономия при брони: -142,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
569,97
Экономия при брони: -83,42 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
576,40
Экономия при брони: -89,85 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
650,20
Экономия при брони: -143,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
585,20
Экономия при брони: -78,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
358,32
Экономия при брони: -54,06 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
611,46
Экономия при брони: -107,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
596,41
Экономия при брони: -84,64 грн