Киев
Табекс® (Tabex®)

Табекс® (Tabex®)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 407 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
504,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
495,35 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
582,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
547,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
558,70
Экономия при брони: -20,10 грн
538,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
507,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
487,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
487,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
600,17
Экономия при брони: -73,97 грн
526,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
637,60
Экономия при брони: -128,70 грн
508,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
504,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
518,40
Экономия при брони: -111,28 грн
407,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
574,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
510,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
507,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
487,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
636,10
Экономия при брони: -127,20 грн
508,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
522,25 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
487,60 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
432,64 грн
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