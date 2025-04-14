Киев
Табекс® (Tabex®)

Табекс® (Tabex®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 326 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
512,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
552,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
486,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
587,05
Экономия при брони: -70,96 грн
516,09 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
337,32 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
564,30 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
530,00 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
530,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
559,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
581,50
Экономия при брони: -57,72 грн
523,78 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
402,56 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
584,92
Экономия при брони: -60,28 грн
524,64 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
540,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
540,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
596,56
Экономия при брони: -59,72 грн
536,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
649,60
Экономия при брони: -142,80 грн
506,80 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
530,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
491,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
508,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
551,40 грн
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