Одесса (адрес не указан)
Доступно в 326 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
587,05
Экономия при брони: -70,96 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
581,50
Экономия при брони: -57,72 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
584,92
Экономия при брони: -60,28 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
596,56
Экономия при брони: -59,72 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
649,60
Экономия при брони: -142,80 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma