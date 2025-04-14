Днепр (адрес не указан)
Доступно в 285 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
597,63
Экономия при брони: -40,84 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
614,10
Экономия при брони: -57,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
582,98
Экономия при брони: -36,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
648,60
Экономия при брони: -149,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
648,00
Экономия при брони: -148,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
563,76
Экономия при брони: -61,86 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
612,38
Экономия при брони: -39,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
636,40
Экономия при брони: -137,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
559,28
Экономия при брони: -36,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
238,43
Экономия при брони: -29,36 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
594,89
Экономия при брони: -56,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
597,54
Экономия при брони: -23,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
591,47
Экономия при брони: -34,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
583,70
Экономия при брони: -82,52 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma