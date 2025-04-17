Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
648,00
Экономия при брони: -138,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
636,40
Экономия при брони: -126,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
519,68
Экономия при брони: -111,92 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
612,89
Экономия при брони: -52,58 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
636,40
Экономия при брони: -126,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
591,58
Экономия при брони: -85,55 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
636,40
Экономия при брони: -126,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
560,57
Экономия при брони: -83,21 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
473,92
Экономия при брони: -66,16 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
562,79
Экономия при брони: -36,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
596,01
Экономия при брони: -118,65 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
518,88
Экономия при брони: -111,12 грн