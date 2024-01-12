алкалоид, содержащийся в семенах растения ракитника (Cytisus Laburnum L.) и термопсиса ланцетолистного (Thermopsis lanceolata, R.Br.), оба из семейства бобовых (Leguminosae). Дыхательный аналептик. В настоящее время применяют для облегчения отвыкания от курения — у лиц, принимающих цитизин, при курении развиваются неприятные ощущения.

Цитизин оказывает возбуждающее влияние на ганглии вегетативной нервной системы и родственные им образования: хромаффинную ткань надпочечников и каротидные клубочки. Характерным для действия цитизина является возбуждение дыхания, обусловленное рефлекторной стимуляцией дыхательного центра усиленными импульсами, поступающими от каротидных клубочков. Одновременное возбуждение симпатических узлов и надпочечников приводит к повышению уровня АД.