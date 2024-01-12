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Активные вещества — “Ц”ЦИТИЗИН* (CYTISINUM*)

ЦИТИЗИН* (CYTISINUM*) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой, 1,5 мг, № 100; Sopharma
Табекс® Таблетки, покрытые оболочкой, 1,5 мг, № 100 Sopharma
В 898 аптеках
от 399,03 грн
Цены в аптеках
Цикотин ІС таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг, блистер, № 100; ИнтерХим
Цикотин ІС Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг, блистер, № 100 ИнтерХим
В 34 аптеках
от 326,43 грн
Цены в аптеках
Ресигар таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг, блистер, № 100; ADAMED PHARMA S.A
Ресигар Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг, блистер, № 100 ADAMED PHARMA S.A
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, п/о.

алкалоид, содержащийся в семенах растения ракитника (Cytisus Laburnum L.) и термопсиса ланцетолистного (Thermopsis lanceolata, R.Br.), оба из семейства бобовых (Leguminosae). Дыхательный аналептик. В настоящее время применяют для облегчения отвыкания от курения — у лиц, принимающих цитизин, при курении развиваются неприятные ощущения.
Цитизин оказывает возбуждающее влияние на ганглии вегетативной нервной системы и родственные им образования: хромаффинную ткань надпочечников и каротидные клубочки. Характерным для действия цитизина является возбуждение дыхания, обусловленное рефлекторной стимуляцией дыхательного центра усиленными импульсами, поступающими от каротидных клубочков. Одновременное возбуждение симпатических узлов и надпочечников приводит к повышению уровня АД.

для облегчения отвыкания от табакокурения.

внутрь по 1,5 мг на прием сначала 5 раз в сутки с дальнейшим уменьшением кратности применения до 1–2 раз в сутки. Курс лечения — 20–25 дней.

некорригируемая АГ, выраженный атеросклероз, кровотечения, отек легких.

в первые дни применения цитизина возможны неприятные вкусовые ощущения, тошнота, незначительная головная боль, головокружение, умеренно выраженное повышение уровня АД.

с первого дня лечения следует прекратить курить или резко снизить частоту курения.

при передозировке возможны тошнота, рвота, мидриаз, тахикардия. Цитизин отменяют.