ЦИТИЗИН* (CYTISINUM*) Действующее вещество
алкалоид, содержащийся в семенах растения ракитника (Cytisus Laburnum L.) и термопсиса ланцетолистного (Thermopsis lanceolata, R.Br.), оба из семейства бобовых (Leguminosae). Дыхательный аналептик. В настоящее время применяют для облегчения отвыкания от курения — у лиц, принимающих цитизин, при курении развиваются неприятные ощущения.
Цитизин оказывает возбуждающее влияние на ганглии вегетативной нервной системы и родственные им образования: хромаффинную ткань надпочечников и каротидные клубочки. Характерным для действия цитизина является возбуждение дыхания, обусловленное рефлекторной стимуляцией дыхательного центра усиленными импульсами, поступающими от каротидных клубочков. Одновременное возбуждение симпатических узлов и надпочечников приводит к повышению уровня АД.
для облегчения отвыкания от табакокурения.
внутрь по 1,5 мг на прием сначала 5 раз в сутки с дальнейшим уменьшением кратности применения до 1–2 раз в сутки. Курс лечения — 20–25 дней.
некорригируемая АГ, выраженный атеросклероз, кровотечения, отек легких.
в первые дни применения цитизина возможны неприятные вкусовые ощущения, тошнота, незначительная головная боль, головокружение, умеренно выраженное повышение уровня АД.
с первого дня лечения следует прекратить курить или резко снизить частоту курения.
при передозировке возможны тошнота, рвота, мидриаз, тахикардия. Цитизин отменяют.