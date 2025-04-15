Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
476,00
Экономия при брони: -105,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
555,77
Экономия при брони: -77,08 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
591,89
Экономия при брони: -85,81 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
650,20
Экономия при брони: -146,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
560,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
560,00
Экономия при брони: -72,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
650,20
Экономия при брони: -146,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
585,95
Экономия при брони: -19,60 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
477,76
Экономия при брони: -74,80 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
531,36
Экономия при брони: -52,94 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
559,60
Экономия при брони: -74,15 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
587,10
Экономия при брони: -108,91 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
615,00
Экономия при брони: -135,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
560,03
Экономия при брони: -81,84 грн