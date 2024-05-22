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Аденомак плюс (Adenomac plus) (565844) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Аденомак плюс (Adenomac plus)
Ціна в місті Київ
від 1404,60 грн
Без рецепта
60 шт від 1404,60 грн 20 шт від 530,29 грн
В наявності в 365 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура