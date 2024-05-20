Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураАденомак ПлюсЦіни в аптеках

Аденомак Плюс таблетки стрип у картонній упаковці, №20 - Одеса (896393) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
653,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
643,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
653,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
540,84 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
785,99
Економія: -169,09 грн
616,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
540,89 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
653,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
653,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
653,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
653,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
618,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
618,16
Економія: -30,16 грн
588,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
653,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
696,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
653,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
653,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
661,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2), стрип (1)
654,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
653,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
653,80 грн