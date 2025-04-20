Аденомак плюс (Adenomac plus)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2561,91
Економія при броні: -362,08 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2036,80
Економія при броні: -4,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2037,70
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1929,63
Економія при броні: -260,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
801,40
Економія при броні: -57,00 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2086,50
Економія при броні: -54,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
808,80
Економія при броні: -64,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2036,80
Економія при броні: -4,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
783,90
Економія при броні: -39,50 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2086,50
Економія при броні: -54,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
893,54
Економія при броні: -155,61 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2112,58
Економія при броні: -448,44 грн