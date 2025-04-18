Аденомак плюс (Adenomac plus)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 219 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1017,01
Економія при броні: -119,14 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1137,27
Економія при броні: -203,57 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1521,93
Економія при броні: -227,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
808,80
Економія при броні: -56,50 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2086,50
Економія при броні: -54,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1041,16
Економія при броні: -27,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
783,80
Економія при броні: -31,50 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2279,17
Економія при броні: -317,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
884,24
Економія при броні: -109,49 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
853,57
Економія при броні: -78,82 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2316,11
Економія при броні: -431,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед