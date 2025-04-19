Аденомак плюс (Adenomac plus)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
881,87
Економія при броні: -156,73 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2294,74
Економія при броні: -327,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2335,69
Економія при броні: -368,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1603,95
Економія при броні: -91,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2022,30
Економія при броні: -14,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2087,30
Економія при броні: -79,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2351,10
Економія при броні: -433,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
783,80
Економія при броні: -68,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2318,73
Економія при броні: -400,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
890,67
Економія при броні: -103,82 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2413,02
Економія при броні: -463,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
865,65
Економія при броні: -78,80 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2352,64
Економія при броні: -412,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2362,59
Економія при броні: -348,82 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1152,75
Економія при броні: -150,02 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
847,42
Економія при броні: -56,75 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед