Аденомак плюс (Adenomac plus)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
869,38
Економія при броні: -54,21 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2566,00
Економія при броні: -291,75 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
874,76
Економія при броні: -30,61 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2487,80
Економія при броні: -98,02 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2283,29
Економія при броні: -392,37 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2291,22
Економія при броні: -397,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2382,21
Економія при броні: -108,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
851,39
Економія при броні: -45,44 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2308,22
Економія при броні: -123,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
852,69
Економія при броні: -129,85 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед