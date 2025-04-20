Аденомак плюс (Adenomac plus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2530,87
Економія при броні: -623,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
754,00
Економія при броні: -60,20 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1986,00
Економія при броні: -60,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
890,25
Економія при броні: -75,55 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2316,53
Економія при броні: -291,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
846,37
Економія при броні: -153,92 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
873,44
Економія при броні: -58,55 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
849,69
Економія при броні: -142,16 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2523,89
Економія при броні: -491,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2087,30
Економія при броні: -42,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2388,95
Економія при броні: -356,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
451,56
Економія при броні: -73,05 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2568,41
Економія при броні: -524,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2565,52
Економія при броні: -521,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
894,98
Економія при броні: -137,97 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2545,31
Економія при броні: -500,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2140,46
Економія при броні: -243,05 грн