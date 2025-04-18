Аденомак плюс (Adenomac plus)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 517 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2036,80
Економія при броні: -6,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2385,09
Економія при броні: -134,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2314,77
Економія при броні: -236,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
809,60
Економія при броні: -75,00 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2445,79
Економія при броні: -515,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
923,74
Економія при броні: -38,92 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2295,18
Економія при броні: -453,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2296,06
Економія при броні: -446,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
837,22
Економія при броні: -28,47 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2275,37
Економія при броні: -334,91 грн