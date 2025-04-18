Київ
Аденомак плюс (Adenomac plus)

Аденомак плюс (Adenomac plus)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 517 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1952,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
878,90 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1932,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1950,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
878,90 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1952,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2036,80
Економія при броні: -6,90 грн
2029,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1952,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2385,09
Економія при броні: -134,37 грн
2250,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
727,82 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1960,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
759,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1757,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2314,77
Економія при броні: -236,13 грн
2078,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
809,60
Економія при броні: -75,00 грн
734,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2288,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1954,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1952,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
333,86 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2445,79
Економія при броні: -515,10 грн
1930,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
923,74
Економія при броні: -38,92 грн
884,82 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2295,18
Економія при броні: -453,14 грн
1842,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2296,06
Економія при броні: -446,98 грн
1849,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1859,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
1758,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
837,22
Економія при броні: -28,47 грн
808,75 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
2275,37
Економія при броні: -334,91 грн
1940,46 грн
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