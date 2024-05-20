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Аденомак Плюс таблетки стрип у картонній упаковці, №60 - Одеса (896394) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: стрип (3)
1555,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: таблетки (40)
1643,34
Економія: -89,94 грн
1553,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: таблетки (10)
1535,10
Економія: -66,95 грн
1468,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1774,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
1454,44 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
1655,05
Економія: -59,05 грн
1596,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
1683,90
Економія: -224,59 грн
1459,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1774,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
1711,32
Економія: -79,32 грн
1632,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
1774,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
1468,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
1523,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1), стрип (1)
1739,18
Економія: -140,67 грн
1598,51 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1), стрип (4)
2191,50
Економія: -453,90 грн
1737,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1), стрип (5)
1634,95
Економія: -81,55 грн
1553,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: стрип (3)
1469,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: стрип (5)
1468,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1774,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: таблетки (30)
1695,84
Економія: -80,01 грн
1615,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
1674,89
Економія: -96,89 грн
1578,00 грн