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Бефунгін (Befungin) (561735) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бефунгін (Befungin)
Ціна в місті Київ
від 309,12 грн
Без рецепта
1 шт від 309,12 грн
В наявності в 139 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Екстракт водно-спиртовий
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
1.2. Дієтичні добавки м'якої тонізуючої дії