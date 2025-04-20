Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
428,51
Економія при броні: -28,62 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
426,26
Економія при броні: -26,37 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
359,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
359,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
401,90
Економія при броні: -61,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
418,40
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
425,05
Економія при броні: -25,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
426,86
Економія при броні: -26,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
414,63
Економія при броні: -15,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
428,30
Економія при броні: -28,41 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
359,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
420,35
Економія при броні: -20,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
423,00
Економія при броні: -23,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
415,20
Економія при броні: -15,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
426,50
Економія при броні: -26,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
401,90
Економія при броні: -61,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
359,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
414,16
Економія при броні: -14,27 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
359,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
359,00
Економія при броні: -34,00 грн