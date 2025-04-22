Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
428,02
Економія при броні: -28,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
421,95
Економія при броні: -22,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
414,19
Економія при броні: -15,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
425,61
Економія при броні: -25,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
416,40
Економія при броні: -17,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
401,90
Економія при броні: -61,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
421,19
Економія при броні: -21,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
428,55
Економія при броні: -28,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
420,27
Економія при броні: -20,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
426,30
Економія при броні: -26,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 193
2.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
424,33
Економія при броні: -24,44 грн