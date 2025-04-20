Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
422,76
Економія при броні: -22,87 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
359,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
422,92
Економія при броні: -23,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
385,12
Економія при броні: -13,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
421,59
Економія при броні: -21,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
418,90
Економія при броні: -19,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
429,03
Економія при броні: -29,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
425,17
Економія при броні: -25,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
428,11
Економія при броні: -29,11 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
359,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
414,84
Економія при броні: -14,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
427,22
Економія при броні: -27,33 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
359,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
426,21
Економія при броні: -26,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
418,50
Економія при броні: -18,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
420,39
Економія при броні: -20,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
420,75
Економія при броні: -20,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
422,64
Економія при броні: -22,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
426,50
Економія при броні: -27,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
359,00
Економія при броні: -38,00 грн