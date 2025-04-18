Харків (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
417,18
Економія при броні: -17,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
416,61
Економія при броні: -16,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
423,36
Економія при броні: -23,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
417,86
Економія при броні: -18,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
420,65
Економія при броні: -21,65 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
416,16
Економія при броні: -17,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
424,70
Економія при броні: -25,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
427,54
Економія при броні: -27,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
425,30
Економія при броні: -26,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
429,07
Економія при броні: -29,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
424,13
Економія при броні: -24,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
422,72
Економія при броні: -22,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
414,88
Економія при броні: -14,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
420,09
Економія при броні: -21,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
426,21
Економія при броні: -26,32 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
429,95
Економія при броні: -30,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
422,69
Економія при броні: -23,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
401,90
Економія при броні: -61,90 грн