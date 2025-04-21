Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
421,79
Економія при броні: -21,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
418,22
Економія при броні: -18,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
427,19
Економія при броні: -28,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
418,92
Економія при броні: -19,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
425,58
Економія при броні: -26,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
422,88
Економія при броні: -22,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
427,26
Економія при броні: -27,37 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
418,02
Економія при броні: -18,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
417,82
Економія при броні: -17,93 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
425,37
Економія при броні: -25,48 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
427,35
Економія при броні: -28,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
413,63
Економія при броні: -14,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
423,44
Економія при броні: -23,55 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
426,46
Економія при броні: -27,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
424,77
Економія при броні: -24,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
4.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
419,46
Економія при броні: -19,57 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
420,25
Економія при броні: -21,25 грн