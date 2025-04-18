Київ (адресу не вказано)
Доступно в 233 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
422,60
Економія при броні: -22,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
428,87
Економія при броні: -28,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
419,18
Економія при броні: -19,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
414,47
Економія при броні: -15,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
417,12
Економія при броні: -18,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
424,66
Економія при броні: -25,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
416,96
Економія при броні: -17,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
413,83
Економія при броні: -14,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
414,88
Економія при броні: -14,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
418,80
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
429,03
Економія при броні: -30,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
418,84
Економія при броні: -19,84 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
428,55
Економія при броні: -28,66 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
359,00
Економія при броні: -25,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
425,70
Економія при броні: -26,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
424,77
Економія при броні: -24,88 грн