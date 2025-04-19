Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
428,63
Економія при броні: -28,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
414,63
Економія при броні: -15,63 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
426,74
Економія при броні: -27,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
420,21
Економія при броні: -21,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
421,49
Економія при броні: -22,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
422,13
Економія при броні: -23,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
417,12
Економія при броні: -18,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
427,98
Економія при броні: -28,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
423,76
Економія при броні: -23,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
415,04
Економія при броні: -15,15 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
424,90
Економія при броні: -25,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
426,46
Економія при броні: -26,57 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
416,09
Економія при броні: -16,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
421,65
Економія при броні: -22,65 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
394,05
Економія при броні: -20,92 грн