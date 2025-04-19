Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
418,94
Економія при броні: -19,05 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
426,42
Економія при броні: -26,53 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
401,90
Економія при броні: -61,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
424,85
Економія при броні: -24,96 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
423,12
Економія при броні: -23,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
428,55
Економія при броні: -29,55 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
413,35
Економія при броні: -14,35 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
420,47
Економія при броні: -20,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
419,89
Економія при броні: -20,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
429,83
Економія при броні: -29,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
421,01
Економія при броні: -22,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
423,84
Економія при броні: -23,95 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
359,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
420,85
Економія при броні: -21,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
401,90
Економія при броні: -61,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
416,64
Економія при броні: -17,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
414,80
Економія при броні: -14,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
425,13
Економія при броні: -25,24 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
424,86
Економія при броні: -25,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
401,90
Економія при броні: -61,90 грн