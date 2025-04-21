Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
422,92
Економія при броні: -23,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
422,08
Економія при броні: -22,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
418,06
Економія при броні: -18,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
420,33
Економія при броні: -21,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
419,10
Економія при броні: -19,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
419,70
Економія при броні: -19,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
426,18
Економія при броні: -27,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
427,87
Економія при броні: -28,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
424,37
Економія при броні: -24,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
422,05
Економія при броні: -23,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
427,06
Економія при броні: -27,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
426,42
Економія при броні: -26,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
419,58
Економія при броні: -19,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
418,46
Економія при броні: -18,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
415,60
Економія при броні: -15,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
416,48
Економія при броні: -17,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Келецька, 66
5.7 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
413,91
Економія при броні: -14,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Г
6.0 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
6.9 км
Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл №1
Біолік