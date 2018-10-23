якщо симптоми зберігаються більше 1 тиж або погіршуються під час лікування, у разі утруднення дихання, гарячки, виділення гнійного або кров’янистого мокротиння, хворому слід звернутися до лікаря.

Через вміст етанолу 24% (об/об) препарат не слід приймати пацієнтам після успішного антиалкогольного лікування або тим, хто страждає на алкоголізм. Також слід враховувати вміст алкоголю у разі застосування лікарського засобу дітям у дозах, що перевищують рекомендовані, та пацієнтам з груп ризику, а саме із захворюваннями печінки або з епілепсією. Не рекомендується одночасне застосування протикашльових препаратів, таких як кодеїн або декстрометорфан. Пацієнтам з гастритом або виразкою шлунка не слід застосовувати цей лікарський засіб без консультації з лікарем.

Примітка для хворих на цукровий діабет. Разова доза лікарського засобу не містить суттєвої кількості хлібних одиниць (ХО).

Застосування у період вагітності або годування грудьми. У зв’язку з недостатністю даних щодо безпеки застосування препарат не слід застосовувати у період вагітності або годування грудьми.

Діти. У зв’язку з відсутністю достатнього досвіду щодо безпеки застосування препарат не рекомендується дітям віком до 6 років.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Відомостей про безпосередній вплив препарату у рекомендованих дозах на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами немає, але пацієнтам слід враховувати, що Бронхипрет р-н містить етанол.