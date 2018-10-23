Бронхипрет® розчин (Bronchipret® solution) (559196) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Бронхипрет розчин інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Рослинні компоненти, що входять до складу лікарського засобу, мають секретолітичні, спазмолітичні та частково протимікробні властивості.
Ефірні олії та флавоноїди трави чебрецю чинять бронхоспазмолітичну і секретолітичну дію. Сапоніни з листя плюща також спричиняють секретолітичний ефект. Крім того, препарати з листя плюща виявляють спазмолітичну дію на гладку мускулатуру і значно зменшують бронхоконстрикцію. Також був підтверджений антибактеріальний ефект препарату, зумовлений тимоловим компонентом ефірної олії з трави чебрецю.
Фармакокінетика. Сапоніни плюща мають досить низький показник резорбції. Тимоловий компонент ефірної олії трави чебрецю виділяється переважно легенями. Флавоноїди (наприклад, апігенін, лютеолін) трави чебрецю розщеплюються кишковою флорою та добре всмоктуються в кров і виділяються або у незміненому вигляді, або у вигляді метаболітів, головним чином нирками.
Показання Бронхипрет розчин
лікування гострого бронхіту та запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем з утворенням в’язкого мокротиння.
Застосування Бронхипрет розчин
дорослим препарат слід приймати по 2,6 мл р-ну 3 рази на добу, дітям віком 12—17 років — по 1,8 мл р-ну 3 рази на добу. При необхідності лікарський засіб можна застосовувати з невеликою кількістю рідини. Дітям віком 6—11 років слід застосовувати по 1,6 мл р-ну 3 рази на добу, розводячи в 1 столовій ложці рідини.
Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання. Зазвичай курс лікування становить 7 днів. Якщо необхідне триваліше лікування або якщо симптоми захворювання спостерігаються більше 7 днів, хворому слід звернутися до лікаря.
Під час зберігання можливе помутніння або випадання осаду — це не впливає на ефективність препарату. Перед застосуванням збовтати! Дозу лікарського засобу вимірювати за допомогою мірного ковпачка. Дивіться також ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ і ПОБІЧНА ДІЯ.
Протипоказання
підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів препарату, а також до інших лікарських рослин родини губоцвітих або аралієвих, до пилку берези, полину та селери. Препарат не рекомендується застосовувати дітям віком до 6 років.
Побічна дія
нечасто виникають шлунково-кишкові розлади, включаючи спазми, нудоту, блювання, діарею. У поодиноких випадках, у разі підвищеної чутливості, можливі алергічні реакції, включаючи утруднення дихання, купероз, шкірні висипи, свербіж, алергічний дерматит, кропив’янку, ангіоневротичний набряк.
Якщо з’являються ознаки алергічної реакції, прийом лікарського засобу потрібно припинити і не слід застосовувати знову.
У разі виникнення будь-яких реакцій хворому слід припинити застосування препарату і звернутися до лікаря.
Особливості застосування
якщо симптоми зберігаються більше 1 тиж або погіршуються під час лікування, у разі утруднення дихання, гарячки, виділення гнійного або кров’янистого мокротиння, хворому слід звернутися до лікаря.
Через вміст етанолу 24% (об/об) препарат не слід приймати пацієнтам після успішного антиалкогольного лікування або тим, хто страждає на алкоголізм. Також слід враховувати вміст алкоголю у разі застосування лікарського засобу дітям у дозах, що перевищують рекомендовані, та пацієнтам з груп ризику, а саме із захворюваннями печінки або з епілепсією. Не рекомендується одночасне застосування протикашльових препаратів, таких як кодеїн або декстрометорфан. Пацієнтам з гастритом або виразкою шлунка не слід застосовувати цей лікарський засіб без консультації з лікарем.
Примітка для хворих на цукровий діабет. Разова доза лікарського засобу не містить суттєвої кількості хлібних одиниць (ХО).
Застосування у період вагітності або годування грудьми. У зв’язку з недостатністю даних щодо безпеки застосування препарат не слід застосовувати у період вагітності або годування грудьми.
Діти. У зв’язку з відсутністю достатнього досвіду щодо безпеки застосування препарат не рекомендується дітям віком до 6 років.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Відомостей про безпосередній вплив препарату у рекомендованих дозах на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами немає, але пацієнтам слід враховувати, що Бронхипрет р-н містить етанол.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
не спостерігалася. Можливе застосування у комбінації з антибактеріальними лікарськими засобами.
Передозування
можливі шлункові розлади, нудота, блювання, діарея та збудження. У випадку передозування слід звернутися до лікаря. Лікування: симптоматична терапія.
Умови зберігання
для захисту від впливу світла зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
Після першого відкриття флакона з р-ном препарат можна застосовувати протягом 6 міс.