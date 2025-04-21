Бронхипрет® розчин (Bronchipret® solution)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
234,04
Економія при броні: -27,60 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
394,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
394,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
271,09
Економія при броні: -10,58 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
394,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
237,56
Економія при броні: -75,95 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
357,94
Економія при броні: -88,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
351,02
Економія при броні: -81,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
394,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
394,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
464,50
Економія при броні: -96,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
236,67
Економія при броні: -81,35 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
359,39
Економія при броні: -57,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
234,11
Економія при броні: -78,79 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
352,73
Економія при броні: -89,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
394,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ