Бронхипрет® розчин (Bronchipret® solution)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
347,00
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
391,74
Економія при броні: -18,26 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
394,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
394,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
192,00
Економія при броні: -17,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
394,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00
Економія при броні: -70,80 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
394,60
Економія при броні: -19,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
236,94
Економія при броні: -7,35 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
346,75
Економія при броні: -12,62 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
355,76
Економія при броні: -91,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
399,32
Економія при броні: -126,27 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
394,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
230,98
Економія при броні: -57,91 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
348,03
Економія при броні: -74,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
357,84
Економія при броні: -84,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
231,63
Економія при броні: -80,67 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ