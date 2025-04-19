Бронхипрет® розчин (Bronchipret® solution)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 252 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
232,46
Економія при броні: -11,15 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
350,25
Економія при броні: -15,93 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
236,60
Економія при броні: -15,29 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
408,49
Економія при броні: -74,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00
Економія при броні: -71,70 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
468,10
Економія при броні: -97,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
466,60
Економія при броні: -95,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,16
Економія при броні: -54,81 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
411,18
Економія при броні: -110,84 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
235,51
Економія при броні: -45,63 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
354,85
Економія при броні: -25,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00
Економія при броні: -71,70 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
453,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
353,91
Економія при броні: -53,57 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
235,73
Економія при броні: -52,38 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
355,19
Економія при броні: -54,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
234,55
Економія при броні: -40,82 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
234,77
Економія при броні: -46,19 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
346,35
Економія при броні: -83,25 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ