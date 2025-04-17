Бронхипрет® розчин (Bronchipret® solution)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 712 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
453,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
419,20
Економія при броні: -90,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
419,20
Економія при броні: -90,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
406,20
Економія при броні: -87,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
453,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
411,79
Економія при броні: -92,05 грн