Київ
Бронхипрет® розчин (Bronchipret® solution)

Бронхипрет® розчин (Bronchipret® solution)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 712 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
174,68 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
302,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
182,49 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
285,69 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
172,93 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
335,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
263,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
172,91 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
299,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
453,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
419,20
Економія при броні: -90,01 грн
329,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
199,08 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
302,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
200,96 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
295,63 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
419,20
Економія при броні: -90,04 грн
329,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
209,04 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
306,98 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
165,08 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
252,98 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
149,94 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
312,02 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
406,20
Економія при броні: -87,23 грн
318,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
164,81 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
327,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
174,66 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
302,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
183,41 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
316,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
453,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
174,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
156,82 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
411,79
Економія при броні: -92,05 грн
319,74 грн
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