Київ
Бронхипрет® розчин (Bronchipret® solution)

Бронхипрет® розчин (Bronchipret® solution)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 79 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
453,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
174,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
139,72 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
302,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
375,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
453,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
209,04 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
306,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
453,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
165,08 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
290,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
244,53
Економія при броні: -14,92 грн
229,61 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
276,57 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
164,85 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
351,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
453,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
398,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
234,13
Економія при броні: -77,68 грн
156,45 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
364,11 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
468,10
Економія при броні: -92,40 грн
375,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
164,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
351,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
150,20 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
306,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
156,82 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
363,79 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
194,14 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
302,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
375,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
209,04 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
316,60 грн
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