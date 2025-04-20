Бронхипрет® розчин (Bronchipret® solution)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
453,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
453,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
405,14
Економія при броні: -136,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
229,69
Економія при броні: -74,37 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
346,08
Економія при броні: -83,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
352,46
Економія при броні: -90,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
453,00
Економія при броні: -93,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
410,99
Економія при броні: -142,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
453,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
237,78
Економія при броні: -82,46 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
410,53
Економія при броні: -142,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
355,45
Економія при броні: -91,74 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
453,00 грн