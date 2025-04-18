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Бронхипрет® розчин (Bronchipret® solution)

Бронхипрет® розчин (Bronchipret® solution)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 312 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
177,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
176,65 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
278,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
183,41 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
316,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
186,13 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
295,69 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
176,27 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
305,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
231,72
Економія при броні: -76,30 грн
155,42 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
306,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
176,97 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
315,66 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
182,71 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
229,91 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
150,09 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
295,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
150,58 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
295,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
262,00 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
468,10
Економія при броні: -95,90 грн
372,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
177,68 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
325,65 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
263,47 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
354,12 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
416,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
183,41 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
348,45
Економія при броні: -59,41 грн
289,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
176,86 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
280,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
229,48 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
354,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
176,26 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
304,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
228,41 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
352,79 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Бронхипрет® розчин флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
177,58 грн
Бронхипрет® розчин флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
278,66 грн
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