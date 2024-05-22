Дорослим та дітям віком від 14 років та старше вживати по 1 капсулі на добу після прийому їжі; запивати достатньою кількістю питної води. Термін вживання: 10 днів при щоденному застосуванні й 20 днів, якщо вживати через день. При необхідності курс можна повторити. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.