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Дісізет (DSZ) (408094) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Дісізет (DSZ)
Ціна в місті Київ
від 118,32 грн
Без рецепта
30 шт від 118,32 грн
В наявності в 785 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Дісізет інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить: активні інгредієнти: аскорбінова кислота (вітамін С) — 1000 мг (mg), цинку оксид — 19 мг (mg), (що еквівалентно 15 мг (mg) елементарного цинку), вітамін D3 (холекальциферол) -1000 MO (IU) [25 мкг (µg)]; допоміжна речовина: антиспікаючий агент: магнію стеарат; оболонка капсули: желатин, титану двоокис (барвник). Без ГМО.

Спосіб застосування

Дорослим та дітям віком від 14 років та старше вживати по 1 капсулі на добу після прийому їжі; запивати достатньою кількістю питної води. Термін вживання: 10 днів при щоденному застосуванні й 20 днів, якщо вживати через день. При необхідності курс можна повторити. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, вагітність та період лактації, дитячий вік до 14 років, прогресуючі системні захворювання, тромбофлебіт, тромбоцитоз, цукровий діабет, сечокам'яна хвороба, гіперкальціємія та/або гіперкальціурія, гіпервітаміноз D, ниркова недостатність.

Форма випуску

Капсули тверді. Маса вмісту 1 капсули: 1026,4 мг (mg) ± 5%.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці за температури від 4 °С до 25 °С у сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.

Дісізет
Дісізет капсули, №30
від 118,32 грн
В наявності в 785 аптеках
Ціни в аптеках
Дісізет
Дісізет капсули, №30
від 118,32 грн
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