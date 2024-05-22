Дісізет (DSZ) (408094) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Дісізет інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить: активні інгредієнти: аскорбінова кислота (вітамін С) — 1000 мг (mg), цинку оксид — 19 мг (mg), (що еквівалентно 15 мг (mg) елементарного цинку), вітамін D3 (холекальциферол) -1000 MO (IU) [25 мкг (µg)]; допоміжна речовина: антиспікаючий агент: магнію стеарат; оболонка капсули: желатин, титану двоокис (барвник). Без ГМО.
Спосіб застосування
Дорослим та дітям віком від 14 років та старше вживати по 1 капсулі на добу після прийому їжі; запивати достатньою кількістю питної води. Термін вживання: 10 днів при щоденному застосуванні й 20 днів, якщо вживати через день. При необхідності курс можна повторити. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, вагітність та період лактації, дитячий вік до 14 років, прогресуючі системні захворювання, тромбофлебіт, тромбоцитоз, цукровий діабет, сечокам'яна хвороба, гіперкальціємія та/або гіперкальціурія, гіпервітаміноз D, ниркова недостатність.
Форма випуску
Капсули тверді. Маса вмісту 1 капсули: 1026,4 мг (mg) ± 5%.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці за температури від 4 °С до 25 °С у сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.