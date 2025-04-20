Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
258,00
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
235,63
Економія при броні: -18,84 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,57
Економія при броні: -37,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
231,00
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
231,00
Економія при броні: -40,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
258,10
Економія при броні: -33,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
269,09
Економія при броні: -12,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,76
Економія при броні: -37,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,96
Економія при броні: -37,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
265,10
Економія при броні: -29,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
265,74
Економія при броні: -30,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
273,88
Економія при броні: -38,37 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
231,00
Економія при броні: -25,20 грн