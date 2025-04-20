Львів (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
273,65
Економія при броні: -23,37 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
270,34
Економія при броні: -40,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
270,16
Економія при броні: -39,03 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
271,75
Економія при броні: -41,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
257,60
Економія при броні: -32,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
264,80
Економія при броні: -39,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн