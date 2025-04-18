Харків (адресу не вказано)
Доступно в 241 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
266,38
Економія при броні: -31,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
267,49
Економія при броні: -45,56 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
255,48
Економія при броні: -38,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
268,62
Економія при броні: -33,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
223,48
Економія при броні: -24,64 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
267,77
Економія при броні: -31,96 грн