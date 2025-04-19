Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
266,77
Економія при броні: -34,58 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
266,56
Економія при броні: -39,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
211,09
Економія при броні: -14,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
265,76
Економія при броні: -18,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
267,49
Економія при броні: -40,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
270,25
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
270,13
Економія при броні: -14,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
232,65
Економія при броні: -15,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"