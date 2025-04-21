Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
270,44
Економія при броні: -35,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
270,85
Економія при броні: -34,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
268,27
Економія при броні: -73,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
265,97
Економія при броні: -30,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
222,22
Економія при броні: -25,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
221,07
Економія при броні: -24,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
269,32
Економія при броні: -71,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
263,47
Економія при броні: -65,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн