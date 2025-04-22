Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
273,86
Економія при броні: -77,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
274,66
Економія при броні: -26,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
269,82
Економія при броні: -34,51 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
265,46
Економія при броні: -29,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,96
Економія при броні: -37,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
268,45
Економія при броні: -21,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
262,33
Економія при броні: -15,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
267,03
Економія при броні: -19,69 грн