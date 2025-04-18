Київ (адресу не вказано)
Доступно в 514 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
232,38
Економія при броні: -15,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
268,99
Економія при броні: -32,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
268,99
Економія при броні: -41,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
219,12
Економія при броні: -8,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
268,27
Економія при броні: -32,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн