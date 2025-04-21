Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,78
Економія при броні: -24,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,32
Економія при броні: -24,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
266,59
Економія при броні: -19,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
267,13
Економія при броні: -20,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
266,51
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,06
Економія при броні: -45,05 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,70
Економія при броні: -46,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
275,64
Економія при броні: -40,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
260,97
Економія при броні: -13,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
271,03
Економія при броні: -44,77 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Дісізет капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн