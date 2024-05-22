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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозкуВазавітал нейро (Vasavital neuro)

Вазавітал нейро (Vasavital neuro) (380727) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вазавітал нейро (Vasavital neuro)
Ціна в місті Київ
від 216,65 грн
Без рецепта
30 шт від 216,65 грн
В наявності в 476 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку