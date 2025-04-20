Вазавітал нейро (Vasavital neuro)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
426,02
Економія при броні: -81,77 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
364,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
432,18
Економія при броні: -38,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
423,18
Економія при броні: -78,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
417,15
Економія при броні: -71,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
424,85
Економія при броні: -80,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,30
Економія при броні: -57,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
422,13
Економія при броні: -78,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
432,34
Економія при броні: -86,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
410,80
Економія при броні: -63,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
431,85
Економія при броні: -86,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
428,45
Економія при броні: -82,68 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
410,90
Економія при броні: -63,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
432,38
Економія при броні: -86,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
364,00
Економія при броні: -53,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,30
Економія при броні: -57,60 грн