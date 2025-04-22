Вазавітал нейро (Vasavital neuro)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
410,80
Економія при броні: -56,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
411,00
Економія при броні: -56,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,70
Економія при броні: -51,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
430,07
Економія при броні: -59,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,70
Економія при броні: -51,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,70
Економія при броні: -51,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,30
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
418,32
Економія при броні: -48,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,30
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
421,40
Економія при броні: -75,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,70
Економія при броні: -51,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,30
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
430,03
Економія при броні: -59,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
419,34
Економія при броні: -72,65 грн