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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку
1.3.

Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку 1.3. Класифікація

ARBOR VITAE ГИНКГО БИЛОБА капсули м'які желатинові, 400 мг, ультракап, ультракап, № 30; Здравофарм
ARBOR VITAE ГИНКГО БИЛОБА Капсули м'які желатинові, 400 мг, ультракап, ультракап, № 30 Здравофарм
Немає в наявності
Juvamine (Жувамін) Циркуляція капсули, гінкго+гамамеліс, гінкго+гамамеліс, № 30; Juva Sante International
Juvamine (Жувамін) Циркуляція Капсули, гінкго+гамамеліс, гінкго+гамамеліс, № 30 Juva Sante International
В 71 аптеці
від 368,00 грн
Ціни в аптеках
Life Extension/Лайф екстеншн гліцин капсули, 1000 мг, № 100; Quality Supplements and Vitamins, Inc
Life Extension/Лайф екстеншн гліцин Капсули, 1000 мг, № 100 Quality Supplements and Vitamins, Inc
В 13 аптеках
від 633,80 грн
Ціни в аптеках
Sunlife Ginkgo Biloba таблетки шипучі, № 20; САНЛАЙФ ГМБХ
Sunlife Ginkgo Biloba Таблетки шипучі, № 20 САНЛАЙФ ГМБХ
В 114 аптеках
від 332,93 грн
Ціни в аптеках
Sunlife Ginseng Plus Женьшень таблетки шипучі, туба, № 20; САНЛАЙФ ГМБХ
Sunlife Ginseng Plus Женьшень Таблетки шипучі, туба, № 20 САНЛАЙФ ГМБХ
В 163 аптеках
від 280,80 грн
Ціни в аптеках
VITA - ГІНКГО БІЛОБА капсули, 80 мг, № 30; Фармаком
VITA - ГІНКГО БІЛОБА Капсули, 80 мг, № 30 Фармаком
Немає в наявності
VITAGEN GLYCINE MAX капсули, № 60; Ананта Медікеар Лімітед
VITAGEN GLYCINE MAX Капсули, № 60 Ананта Медікеар Лімітед
Немає в наявності
Vitonika Гліцин таблетки, 150 мг, № 60; Біо Лайт
Vitonika Гліцин Таблетки, 150 мг, № 60 Біо Лайт
Немає в наявності
Аксотек капсули, 695 мг, блістер, № 30; Цидоніа
Аксотек Капсули, 695 мг, блістер, № 30 Цидоніа
В 69 аптеках
від 449,89 грн
Ціни в аптеках
Арацин B сироп, 100 мл, № 1; Альфа Фарм Україна
Арацин B Сироп, 100 мл, № 1 Альфа Фарм Україна
В 5 аптеках
від 356,54 грн
Ціни в аптеках
Афезон капсули, № 30; ПП Чарлі
Афезон Капсули, № 30 ПП Чарлі
В 1 аптеці інших міст
від 171,00 грн
Ціни в інших містах
Баксоколін капсули, № 30; Ліконса
Баксоколін Капсули, № 30 Ліконса
Немає в наявності
Біллариум капсули, № 30; Ротафарм
Біллариум Капсули, № 30 Ротафарм
В 196 аптеках
від 356,77 грн
Ціни в аптеках
Біллариум капсули, № 30; Ротафарм
Біллариум Капсули, № 30 Ротафарм
В 102 аптеках
від 382,36 грн
Ціни в аптеках
Білобам Гінкго капсули, тм baum pharm, тм baum pharm, № 30; Здравофарм
Білобам Гінкго Капсули, тм baum pharm, тм baum pharm, № 30 Здравофарм
В 123 аптеках
від 179,00 грн
Ціни в аптеках
БІЛОМАГ ФОРТЕ МЕДІВІТ капсули, 570 мг, № 60; Натур Продукт Фарма
БІЛОМАГ ФОРТЕ МЕДІВІТ Капсули, 570 мг, № 60 Натур Продукт Фарма
В 317 аптеках
від 156,92 грн
Ціни в аптеках
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули, № 60; Сістем Фарм
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС Капсули, № 60 Сістем Фарм
В 212 аптеках
від 399,60 грн
Ціни в аптеках
Біневрол капсули, № 30; ЭРСЕЛЬ ФАРМА УКРАИНА ООО
Біневрол Капсули, № 30 ЭРСЕЛЬ ФАРМА УКРАИНА ООО
В 26 аптеках
від 209,53 грн
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Брейнаксон Віта® таблетки, 400 мг, № 30; Асіно
Брейнаксон Віта® Таблетки, 400 мг, № 30 Асіно
В 271 аптеці
від 403,92 грн
Ціни в аптеках
ВАЗАВІТАЛ® НЕЙРО капсули, № 30; Українська фармацевтична компанія
ВАЗАВІТАЛ® НЕЙРО Капсули, № 30 Українська фармацевтична компанія
В 474 аптеках
від 216,65 грн
Ціни в аптеках
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