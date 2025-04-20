Вазавітал нейро (Vasavital neuro)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
388,00
Економія при броні: -57,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
407,00
Економія при броні: -76,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
121,88
Економія при броні: -11,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
431,81
Економія при броні: -38,48 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
435,59
Економія при броні: -41,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,70
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
366,00
Економія при броні: -75,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
366,00
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
410,90
Економія при броні: -63,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
422,58
Економія при броні: -18,69 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
274,14
Економія при броні: -42,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
419,34
Економія при броні: -73,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
428,33
Економія при броні: -58,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
143,37
Економія при броні: -19,86 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
418,77
Економія при броні: -48,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
437,68
Економія при броні: -62,42 грн